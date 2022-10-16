الجيزة: قطع المياه عن المريوطية هرم وفيصل لمدة 10 ساعات الثلاثاء المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه في منطقتين بالمحافظة، بسبب تنفيذ مشروع تغطية مصرف عبدالعال 1 ولتعارضه مع خط المياه قطر 1000 مم المغذي لخزان الرماية، الأمر الذي يتطلب تغيير مسار خط المياه.

الانقطاع يستمر لمدة 10 ساعات

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات؛ وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: المريوطية - هرم، والمريوطية - فيصل حتى نادي الرماية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم، ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة مع الشركات المنفذة وإزالة أي معوقات.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.