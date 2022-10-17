استعدادات مدينة «حدائق أكتوبر» لموسم الشتاء والأمطار.. خطة شاملة

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز «حدائق أكتوبر»، أن المدينة جاهزة لاستقبال فصل الشتاء، إذ جرى إعداد خطة شاملة للاستعداد الكامل لموسم سقوط الأمطار والسيول، من خلال تطهير جميع الشنايش والبالوعات الموجودة داخل المدينة، وتوفير خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين، في حال تراكم المياه داخل إحدى المناطق.

تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه جرى العمل على تطهير شبكات الصرف الصحي، وتطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، بجانب تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط داخل المدينة.

وأوضح أن المدينة حرصت على إتمام استعداداتها قبل بداية فصل الشتاء، وذلك بهدف التعامل مع سقوط الأمطار والسيول في بداية الأمر، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس بشكل يومي، ومن ثم التحرك ضمن خطة استعدادات المدينة.

تمركز المعدات في أماكن تجمع المياه

وأشار إلى تمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، داخل المدينة، وتجهيز عدد من البدلات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي.

وتابع رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: «جرى مراجعة أعمدة الإنارة داخل المناطق والأحياء المختلفة بالمدينة، بجانب انتشار فرق الطوارئ لمتابعة التقلبات الجوية على مدار الساعة».