غلق وتشميع 18 وحدة سكنية مخالفة بالمنطقة الأولى في حدائق أكتوبر

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة لضبط المخالفات والقضاء على مظاهر العشوائية في المهد وذلك بالمنطقة الأولى ابني بيتك، بتعليمات وتكليفات من المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، وترأس الحملة المهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز للتنمية، في حضور المهندس محمد الجنزوري بإدارة التنمية، والمقدم محمد عصمت رئيس قسم شرطة التعمير بالجهاز، والرائد أحمد عطية بشرطة التعمير.

غلق وتشميع 18 وحدة سكنية مخالفة

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 18 وحدة سكنية قامت بتغيير النشاط من سكني لتجاري بالمخالفة لشروط التخصيص طبقا لأحكام القانون الخاص بصندوق التمويل العقاري.

التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم

من جانبه أكد المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات ليل نهار للقضاء على أي مظهر عشوائي.

وكلف رئيس الجهاز مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مؤكدا استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

رئيس الجهاز: الضرب بيد من حديد على كل المخالفين

وأهاب الجهاز بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 او 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية أو على شبكة الإنترنت، منوهًا إلى الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. َ

واوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية المدينة، أن جميع العاملين بالجهاز يواصلون كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة تزامنًا مع قرب دخول فصل الشتاء، من خلال مراجعة أعمال بلاعات الصرف الصحي، وشنايش البلاعات، وجاهزية المعدات للتعامل السريع مع أي طوارئ، خلال الأيام المقبلة.