«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدا برازيليا لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفدا برازيليا لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، بحضور عدد من المستوردين والشركات المصرية المختصة بالفواكه، وخاصة «الموز والتفاح والبن والفاصوليا والتوابل والفشار وبذور السمسم».

وقال محمود مرعي، عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، إن الصادرات المصرية من الفواكه، خاصة الموالح والتفاح تمتاز بجودة عالية، ونستهدف زيادة حجم الصادرات من الفواكه خلال الفترة المقبلة.

خفض قيمة جمارك الواردات من البرازيل

وأضاف «مرعي»، أن اتفاقية الميركسور ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع البرازيل نتيجة خفض قيمة الجمارك، وبالتالي سنتمكن من استيراد الفواكه المختلفة كالتفاح والموز.

اجتماعات دورية لتعزيز العلاقات بين البلدين

وتم خلال اللقاء الاستماع لطلبات المستوردين والشركات المتواجدة من قبل الجانب البرازيلي، بهدف فهم السوق المصري وتفضيلات المستهلك، وتعزيز العلاقات التجارية من خلال عقد اجتماعات دورية والمشاركة في المعارض التجارية، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور محمود مرعي، عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، ومحمد رستم، نائب أول شعبة المستوردين، وليلى كرم، عضو بشعبة البن، وبسنت قاسم، مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية، وأعضاء لجنة الممول والضريبة، ومن الجانب البرازيلي سيزر تيليس، الملحق الزراعي بسفارة البرازيل بالقاهرة، وحاتم أحمد فراج، مساعد الملحق الزراعي، وممثلون عن وكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية، وأدار اللقاء مايكل كمال، ممثل الغرقة العربية البرازيلية.