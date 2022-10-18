مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 18-10- 2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي لأداء الصلوات الخمس حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، حيث يحرص المسلمون على متابعة المواعيد بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في مواعيدها المحددة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والأقصر اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الحالي، وذلك كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:32

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:55

موعد صلاة المغرب: 5:21

موعد صلاة العشاء: 6:39

مواقيىت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:37

موعد صلاة الظهر: 11:46

موعد صلاة العصر: 2:59

موعد صلاة المغرب: 5:25

موعد صلاة العشاء: 6:44

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:32

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:55

موعد صلاة المغرب: 5:21

موعد صلاة العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد صلاة الفجر: 4:31

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:19

موعد صلاة العشاء: 6:38

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر: 4:26

صلاة الظهر: 11:35

صلاة العصر: 2:52

صلاة المغرب: 5:19

صلاة العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر: 4:34 فجرا

صلاة الظهر: 11:42 ظهرا

صلاة العصر: 2:57 عصرا

صلاة المغرب: 5:23 مساء

صلاة العشاء: 6:40 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر: 4:30

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:51

صلاة المغرب: 5:18

صلاة العشاء: 6:36.