مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

تقوم الهيئة المصرية للمساحة، بإعلان مواقيت الصلاة بشكل يومي في مختلف محافظات الجمهورية، لتكون مرجعا للمواطنين لمواعيد الصلاة الصحيحة في كل المحافظات، وقد أعلنت عن مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، حيث يبحث الكثير من الناس عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواعيدها الرسمية التي أقرتها الهيئة المصرية للمساحة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة الرسمية في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ حسب ما ورد من الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الضهر: 11:40

صلاة العصر: 2:56

صلاة المغرب: 5:22

صلاة العشاء: 6:40

مواقيىت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: 4:37

صلاة الضهر: 11:46

صلاة العصر: 3:00

صلاة المغرب: 5:27

صلاة العشاء: 6:45

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر: 4:26

صلاة الضهر: 11:35

صلاة العصر: 2:50

صلاة المغرب: 5:17

صلاة العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:30

صلاة الضهر: 11:39

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:20

صلاة العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:32

صلاة الضهر: 11:41

صلاة العصر: 2:56

صلاة المغرب: 5:23

صلاة العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر: 4:33

صلاة الضهر: 11:42

صلاة العصر: 2:58

صلاة المغرب: 5:24

صلاة العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر: 4:32

صلاة الضهر: 11:42

صلاة العصر: 2:56

صلاة المغرب: 5:23

صلاة العشاء: 6:41