رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

كتب:

منار إسماعيل
04:19 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
مواقيت الصلاة ليوم الاثنين

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين

تقوم الهيئة المصرية للمساحة، بإعلان مواقيت الصلاة بشكل يومي في مختلف محافظات الجمهورية، لتكون مرجعا للمواطنين لمواعيد الصلاة الصحيحة في كل المحافظات، وقد أعلنت عن مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، حيث يبحث الكثير من الناس عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواعيدها الرسمية التي أقرتها الهيئة المصرية للمساحة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة الرسمية في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ حسب ما ورد من الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الضهر: 11:40

صلاة العصر: 2:56

صلاة المغرب: 5:22

صلاة العشاء: 6:40

مواقيىت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: 4:37

صلاة الضهر: 11:46

صلاة العصر: 3:00

صلاة المغرب: 5:27

صلاة العشاء: 6:45

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر: 4:26

صلاة الضهر: 11:35

صلاة العصر: 2:50

صلاة المغرب: 5:17

صلاة العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:30

صلاة الضهر: 11:39

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:20

صلاة العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:32

صلاة الضهر: 11:41

صلاة العصر: 2:56

صلاة المغرب: 5:23

صلاة العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر: 4:33

صلاة الضهر: 11:42

صلاة العصر: 2:58

صلاة المغرب: 5:24

صلاة العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر: 4:32

صلاة الضهر: 11:42

صلاة العصر: 2:56

صلاة المغرب: 5:23

صلاة العشاء: 6:41

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 16-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 14-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 11-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 9-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 6-10-2022

"الوزراء" يوافق على إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة

«محلية النواب» توصي بإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة
بقلم منار إسماعيل