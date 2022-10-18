هل الأب ملزم بمصروفات المدارس الخاصة حال يسار حاله عند الطلاق؟.. قانوني يوضح

مسلسل لا ينتهي ومشهد يتكرر بشكل يومي داخل محاكم الأسرة، تحت مسمى «النفقات الدراسية» لتبدأ الأمهات تطالب بحقوق أطفالهم في التعليم بعد أن قرروا أن ينهوا الزيجة لأسباب وجدوا أنها كافية بالنسبة لهن، ووسط النفقات التي شرعها قانون الأحوال الشخصية حدد نفقة المصروفات الدراسية، وألزم الأب بجميع المصروفات للصغار.

يتساءل العديد من المواطنين عن هل يلزم الأب بمصروفات المدارس الخاصة؟، وخلال هذا التقرير تجيب «الوطن» حسبما قال علي حمودة، المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية.

الأب ملزم بمصاريف المدارس الخاصة حال يسار حاله

قال «حمودة» إن القانون المختص في تنظيم الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، حدد بالقانون بالمادة رقم 139 المعدلة، أن الأب ملزم بكافة مصاريف التعليم للصغار، وذلك بداية من مراحل تعليمهم الإجباري، إلا أنه غير ملزم بدفع مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة، أو سواء كان تعليما أجنبيا، إلا في حالة إثبات أن الأب متيسر ماديًا ولديه القدرة لسداد المصروفات، وفي هذه الحالة فقط يكون الأب ملزمًا بل مجبرًا على دفع المصروفات الدراسية للمدراس الخاصة.

1- شرط على الأب أن يسدد مصاريف التعليم، التي لا يتمكن للصغار تحصيل العلم من دونها.

2- وسداد مصروفات الكتب الدراسية، والدروس الخصوصية، تحت احتياجات التعليم، وحال إثبات أن الصغار يحتاجون لذلك.

3- ويلتزم الأب بدفع المصاريف للمدرسة الخاصة والمواصلات، حالة عدم مقدرة الصغار للوصول للمدرسة دون ذلك.

4- ويلتزم بسداد كل مصاريف الملابس المدرسية، وتكون ضمن النفقات الخاصة بالملبس.