الكنيسة تنظم كورسات مشورة في إطار حل أزمة «الأحوال الشخصية»

أصدر الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، قرار بمنع تحرير محضر خطبة أو إصدار شهادة خلو موانع لأي من المقبلين على الزواج، من أبناء الإيبارشية، إلا بعد الحصول على كورس المشورة من مركز المشورة بإيبارشية بنها وقويسنا، وعلى من ليس من أبناء الإيبارشية، أن يقدم ما يفيد حصوله على كورس المشورة من الإيبارشية التابع لها، وورد ذلك في بيان صادر عن الأيبارشية.

وجاء ذلك في إطار جهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة أزمة الطلاق والزواج الثاني، وذلك من خلال تنظيم كورسات للمقبلين على الزواج، فضلا عن مهرجان المتزوجين حديثا والاجتماعات، في مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية.

كورسات المشورة إجراء إلزامي لإتمام الزواج

قررت الكنيسة القبطية برئاسة البابا تواضروس الثاني، في هذا الإطار، منذ عدة سنوات جعل كورسات المشورة إجراء إلزامي لإتمام الزواج، وذلك لحل أزمة الطلاق للأقباط والتي تخالف العقيدة المسيحية، بدأت الكنيسة تطبيق تلك الخطوة في جميع الإيارشيات بالإضافة لإقامتها معاهد متخصصة لتلك الكورسات.

القس يونان: تنظر المسيحية إلي الأسرة ككنيسة صغيرة

وأوضح القس يونان عطا، كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بشبرا الخيمة، أن الهدف من تلك الاجتماعات والكورسات التي تنظمها الكنيسة إعداد المتزوجين نفسيا وروحيا واجتماعيا، إذ قال لـ«الوطن»، تنظر المسيحية إلى الأسرة ككنيسة صغيرة، وهي مجال لاختبار عمل الله في توحيد الزوجين وجعلهم واحدا، ولكن ضغوط الحياة في العصر الحالي، سواء على الزوج المرهَق أو الزوجة العاملة، أو الأبناء المتوترين بمستقبلهم وصراعاتهم، يؤدي إلى زعزعة واستقرار هذه الأسرة، وهذا يستدعي الالتزام بمبدأ «التفاهم ونية إنهاء الخلافات».

إعداد المقبلين على الزواج روحيا ونفسيا

وتابع القس يونان، وتعمل الكنيسة على إعداد المقبلين علي الزواج روحيا ونفسيا واجتماعيا، حتى يتسنى لهم مواجهة هذه الضغوط والمواقف بطريقة مدروسة وبخبرة مكتسبة من الدراسة في كورسات متخصصة في هذه الأمور، فتحتوي المحاضرات على موضوعات مختلفة، منها كيفية اختيار شريك الحياة، ومدى التوافق بين الخطيبين، وما دور كل منهما، وكيفية التعامل مع الأزمات والتدبير المالي والاقتصادي للأسرة والعلاقات الخارجية، وكيفية التعامل مع الأهل، وما دور الزوج، وما يحتاج كل منهما من الآخر.