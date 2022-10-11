تشغيل 3 خدمات جديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين.. إضافة المواليد ليست منها

فعّلت بوابة مصر الرقمية للتموين، اليوم، 3 خدمات جديدة للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني، بالتوازي مع الخدمات الأخرى الموجودة على رابط البوابة والبالغ عددها 10 خدمات للبطاقات ليكون إجمالي الخدمات التموينية الإلكترونية 13 خدمة للمستفيدين من الدعم التمويني.

الخدمات الجديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنَّ أي مواطن يستطيع من اليوم الاستفادة من الخدمات الجديدة الموجودة على بوابة مصر الرقمية للتموين، والتي تتعلق جميعها بإيقاف بطاقة التموين أو إيقاف أفراد منها، إذ تشمل الخدمات الجديدة لبطاقات التموين على التالي:

** إيقاف بطاقة تموينية.

** إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

** إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

وكشف «مدكور» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ الخدمات الجديدة تمكّن الأفراد المدرجين على بطاقات لا يعلموا عنها شيئا من حذف أنفسهم من هذه البطاقات، فضلا عن تمكّن أي مواطن يرغب في التنازل عن بطاقة التموين من إتمام الخدمة عبر أيقونة «ايقاف بطاقة التموين».

هل أتاحت مصر الرقمية خدمة إضافة المواليد؟

وفيما يتعلق بخدمة إضافة المواليد، فإنّها لا تزال موقوفة مؤقتا في مكاتب التموين وعلى رابط مصر الرقمية أيضًا، وذلك بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أوقفت عددًا من الخدمات منذ نهاية العام الماضي مع بدء عمليات تنقية منظومة الدعم وكان على رأس هذه الخدمات «إضافة المواليد وإصدار بطاقات تموين جديدة وإضافة الزوجة للتموين»، ضمن إجراءات اتخذتها الوزارة لضبط منظومة الدعم التمويني وحذف غير المستحقين منها، من أجل إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم.

خدمات تموينية أخرى مفعلة إلكترونيا

وبالتوازي مع تشغيل وتفعيل الخدمات التموينية الثلاثة الجديدة، يوجد 6 خدمات لبطاقات التموين أخرى مفعلة على البطاقة وتشمل على التالي: «تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، والاستعلام عن صرف بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي من بطاقة التموين».