ضبط 6 أشخاص بتهمة التعدي على طبيب في أكتوبر

تمكن رجال الشرطة من القبض على 6 أشخاص لتعديهم على طبيب داخل أحد المستشفيات، إذ تبين أن أحد أقارب المتهمين توفى أثناء إسعافه بعد وصوله مصابا بغيبوبة، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد وقوع وقوع مشاجرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة أكتوبر بالجيزة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان البلاغ برئاسة اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة.

حالة غيبوبة

بالفحص تبين أنه أثناء دخول مريض 69 سنة، وصل إلى المستشفى في حالة غيبوبة لأنه مريض سرطان كبد، وأثناء قيام دكتور الطوارئ بإسعافه توفى داخل غرفة الاستقبال، وحدثت مشادة بين الأهالي وطاقم التمريض ودكتور الاستقبال، وتسبب ذلك في حدوث تلفيات بجهاز المونيتور و2 كمبيوتر وبعض الأدوات داخل غرفة الاستقبال.

جرى ضبط 6 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.