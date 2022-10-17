«السفيرة عزيزة» يشيد بجهود تيسير الاستعلام عن معاش ذوي الهمم: كل يوم فيه جديد

أشاد برنامج «السفيرة عزيزة»، بخطوات الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي 2022، والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا.

اهتمام ورعاية الدولة المصرية لذوي الهمم

وأكدت الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، خلال تقديم البرنامج المذاع على فضائية «DMC» أن اهتمام ورعاية الدولة المصرية لذوي الهمم، لم يتوقف عند حد معين، «يوم ورا التاني، يتم ابتكار أساليب جديدة لراحة ذوى الهمم ومساعدتهم مهنياً ومادياً، وتدمجهم في المجتمع، عشان يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية جداً».

جهود وزارة التضامن

وأشارتا إلى أن وزارة التضامن تكفلت في وقت سابق بصرف دعم نقدي من «تكافل وكرامة» لذوي الهمم: «الموضوع لم ينته عند هذا الحد، ولكن الوزارة أتاحت لهم خدمة الاستعلام عن معاشهم بالرقم القومي، وهما قاعدين في بيتهم، من خلال الموقع الرسمي للوزارة».

وعن الفئات التي يحق لهم صرف المعاش، أشارت الإعلامية جاسمين إلى أن وزارة التضامن قالت إنه يشترط أن الفرد يكون لديه إعاقة تمنعه عن العمل، وتكون نسبة العجز أكثر من 50% بناء على قرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

جدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت خطوات الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي 2022، من خلال قيام المستعلم بالدخول على رابط وزارة التضامن، والضغط على استعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي.

بعدها يقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على استعلام، وفوراً سوف تظهرله النتيجة، ويعرف نوع بطاقته، هل هي تكافل أم بطاقة كرامة، وحالتها سارية أم متوقفة أم لا.