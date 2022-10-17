مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على الطريق الصحراوي بأسوان

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي في أسوان، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دراو، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع وإصابة 5 أشخاص

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من مركز شرطة دراو، يفيد بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة «ثلاجة» وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بنطاق قرية بنات التابعة لمركز دراو.

رفع آثار الحادث

ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى دوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.