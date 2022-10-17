بالأسماء.. إصابة 7 عمال بينهم سيدتان في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 7 عمال، بينهم سيدات، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، ونُقل المصابون لمستشفى ملوي لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، تتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي و«تمناية»، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية أسمنت.

نقل 7 عمال مصابين لمستشفى ملوي

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من يوسف عبد الحميد، 17 عاما، وأحمد جمال، 17 عاما، وعبد المنعم محمد، 14 عاما، ومحمد ربيع، 18 عاما، وأسامة علي، 40 عاما، وفاطمة محمد، 26 عاما، وإقبال زكي، 46 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه إرتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوعه السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي السيارتين والسائقين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.