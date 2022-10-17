جيش بيلاروسيا يستعد لمساندة موسكو رغم إعلان التعبئة العامة

بيلاروسيا جارة أوكرانيا نقطة استراتيجية مهمة لروسيا التي تستعد لاستخدامها في عمليتها الخاصة، منذ أن بدأت موسكو حشد قواتها على طول حدودها مع أوكرانيا، إذ أجرت قوات روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مشتركة أثناء تجميع القوات قبل نشرها في أوكرانيا، في حين تخضع القوات الأوكرانية لتدريبات عسكرية من حلف «الناتو»، بحسب موقع «نيوزويك»

وبحسب موقع «جلوبال فاير باور»، فإن جيش بيلاروسيا يحتل المرتبة الـ52 عالميا بين 142 دولة، بينما يحتل الجيش الأوكراني المرتبة الـ22 عالميا.

القوة البشرية

يصل عدد سكان دولة بيلاروسيا إلى 9 ملايين نسمة، يوجد منهم 3 ملايين شخص لائق للخدمة العسكرية، ويصل عدد كل جنود جيش بيلاروسيا بعد استدعاء قوات الاحتياط إلى 445 ألف جندي.

القوة الجوية

- تمتلك القوات الجوية البيلاروسية 201 طائرة

- 38 طائرة اعتراضية

- 67 طائرة هجومية

- 4 طائرات نقل

- 30 طائرة تدريب

- 62 طائرة مروحية

- 21 هليكوبتر هجومية

- لا يوجد لديها طائرات تزويد بالوقود، ولا طائرات مهام خاصة.

القوة البرية

- لدى جيش بيلاروسيا 601 دبابة قتال رئيسي

- 1510 عربة مدرعة

- 482 مدفع ذاتي الحركة

- 228 مدفع مسحوب

- 238 منصة صاروخ أرض – أرض

المصادر الطبيعية

تنتج بيلاروسيا 30 ألف برميل بترول يوميا في حين أن تستهلك 141 ألف برميل خلال نفس الفترة، ويصل احتياطي بيلاروسيا من البترول إلى 198 مليون برميل.

الإمدادات

يصل عدد القوى العاملة في بيلاروسيا إلى 4 ملايين، ولديها 4 أساطيل تجارية تخدم على ميناء واحد فقط، ولديها شبكة طرق بطول 86 ألف كيلومتر بجانب شبكة قطارات بطول 5000 كيلومتر، ولدى بيلاروسيا 65 مطار.

ميزانية بيلاروسيا

تصل ميزانية دفاع بيلاروسيا إلى 723 مليون دولار، في حين أن ميزانية دفاع أوكرانيا إلى 12 مليار دولار.

القوة البحرية

لا يمتلك جيش بيلاروسيا قوات بحرية، على الرغم من امتلاك أوكرانيا إلى 38 قطعة بحرية.

جغرافيا البلاد

مساحة دولة بيلاروسيا 207 ألف كم مربع، ويأمن جيشها حدود بطول 4000 كم.

يذكر أن جزء من القوات الروسية المشاركة في «العملية العسكرية الخاصة»، تحركوا من بيلاروسيا، في 24 فبراير الماضي، في اتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت بيلاروسيا محور تحرك رئيسي للعملية الخاصة الروسية، بحسب «إن بي آر».