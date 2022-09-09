شافكي المنيري تعلن وفاة عمتها: سأفتقد مكالماتها الحلوة

أعلنت المذيعة شافكي المنيري، وفاة عمتها رجاء المنيري، عبر حسابها على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن تكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء.

ونعت شافكي المنيري، عبر حسابها على «فيس بوك»، شقيقة والدها قائلة: «توفيت عمتي الكريمة السيدة رجاء المنيري، الطيبة والحب والود والرحمة، كرم المحبة دون شروط، هي العمة التي تحبك طول الوقت حتى وإن غِبنا عنها تجد حبها دائمًا موجود».

شافكي المنيري ترثي عمتها بكلمات مؤثرة

أضافت شافكي المنيري: «سأفتقد سؤالها الجميل، مكالماتها الحلوة في الاطمنئان علي طول الوقت، ربنا يرحمها ويكرمها ويحسن إليها يارب، ألف رحمة ونور».

شافكي المنيري ويحيى الفخراني

كانت المذيعة شافكي المنيري، أدارت مساء يوم الأربعاء حوارًا مع الفنان القدير يحيى الفخراني، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، خلال حفل تكريمه من قِبل ملتقى القاهرة للسينما والدراما، والذي شهد حضور عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وسلمّت الفنانة ليلى علوي، درع التكريم للنجم يحيى الفخراني، الذي وصفته بأنه أول من قدمها للجمهور، وتعلمت الفن على يديه، ووجهت رسالة تحمل معاني الشكر والمحبة والاعتزاز.