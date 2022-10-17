إصابة فتاة في حادث سير بالجيزة.. «صدمها توك توك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على سائق توك توك أحدث إصابة فتاة بجرح قطعي بالجبهة بمنطقة المنيب في الجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد دكتور حسن دكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من مستشفى أم المصريين يفيد بوصول طفلة 6 سنوات مقيمة بمنطقة المنيب بالجيزة، تعاني من اضطراب في الوعي وجرح قطعي بالجبهة واشتباه شرخ بالجمجمة، واشتباه كسر بالضلوع، والحالة غير مستقرة، ولا يمكن استجوابها وتبين تعرضها لحادث سير «توك توك» في أثناء عبورها الطريق، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتشكّل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة؛ للتأكد من صحة الواقعة، وبعمل التحريات بمعرفة الرائد أحمد الأبيض معاون مباحث الجيزة، تبين أنّ وراء إصابة الطفلة حادث سير توك توك، في أثناء عبورها الطريق أمام شارع المدبح بمنطقة المنيب وتم نقلها بواسطة الأهالي إلى المستشفى.

إصابة الطفلة

وبإجراء تحريات المباحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق والتوك توك، وبمواجهة المتهم تبين أنه مقيم بقرية ترسا بأبوالنمرس بالجيزة يبلغ من العمر 25 سنة أقر بارتكابه الواقعة لعبور الطفلة المصابة من أمامه بشكل مفاجئ وعدم قدرته على تفاديها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.