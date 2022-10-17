مطاي تبكي «الطبيب الجدع».. إبرام وزوجته وابنتهما لقوا مصرعهم في حادث

الدكتور «إبرام» واحد من أمهرالأطباء في مدينة مطاي بمحافظة المنيا، ويحظى بسمعة وسيرة حسنة، إذ كانت عيادته مفتوحة للفقراء، مادا من خلالها يد العون السخية بالخير والعطاء للجميع، والذين حزنوا عليه بعد أن ساقه القدر إلى مثواه الأخير، حينما استقل سيارته الملاكي وبصحبته زوجته الأصيلة «نانسي» وابنتهما الرضيعة، ليلقى الثلاثي مصرعهم في حادث طريق بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغا، مساء أمس، بوقوع حادث مروري بطريق «الشيخ فضل - رأس غارب» في مركز بني مزار، ما أسفر عن وفاة الدكتور إبرام أكرم، طبيب، وزوجته نانسي نوس، طبيبة، وابنتهما الرضيعة، ونُقلت جثث الضحايا للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان محبا لأعمال الخير

وكان طبيب مطاي، وهو أخصائي أمراض جلدية وتناسلية، يستقبل بعض الحالات المرضية خاصة من أبناء القرى المستحقين بالمجان، وهذ ما ذكره العديد من أحبائه وأصدقائه الذين نعوه عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، ومنهم ميشيل وديع الذي كتب قائلا: «الله يرحمك ربنا يصبر أسرتك.. آخر مكالمة بيني وبينه من أيام كانت للخير ولكل خير ليتيمة ميعرفهاش، كان بيقاتل علشان يساعدها فعلا، امتحانه في الدنيا خلص ونجح بامتياز».

حذر من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة

وكان الدكتور إبرام أكرم، وشهرته إبرام الشاروني، يحذر دائما من استخدام مستحضرات التجميل المجهولة والعشوائية، لأنها تدمر الجلد والبشرة، وقبل 3 أعوام خرج مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي محذرا من خطورة وصفات ومستحضرات وتركبيات التجميل الخاصة بالبشرة لأنها تسبب أضرار صحية جسيمة.

وبكى الصغير والكبير في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا مسقط رأس الطبيب المتوفى، الدكتور إبرام أكرم وليم، الذي توفي وزوجته الدكتورة نانسي نوس، وابنته الرضيعة في حادث سيارة بطريق «الشيخ فضل – رأس غارب»، في مركز بني مزار.

كما نعى جموع المعلمين بمدارس مدينة مطاي، زميلهم أكرم وليم معلم الفيزياء بمدرسة مطاي الثانوية للبنات، لوفاة نجله الدكتور إبرام أكرم وليم وزوجته وابنته في حادث مأساوي عند طريق الشيخ فضل.