خبير اقتصادي: معرض تراثنا للحرف اليدوية نبتة جديدة في الدولة

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير اقتصادي، إن معرض تراثنا للحرف اليدوية يمثل دعما من الدولة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رغبة للمصنعين والشباب في كيفية قدرة الدولة ومساندتهم في التسويق.

وأضاف بدرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن المشاركين في المعرض ينتجون منتجات ذات جودة عالية ولكن ينقصهم مسارين في غاية الأهمية، وهما التمويل والتسويق.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن معرض تراثنا نبتة جديدة في الدولة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعندما ترعى الدولة المصرية هذه المشروعات والمصنعين الشباب أو أصحاب المهن الحرفية والمشغولات اليدوية، فإن المصنع يحصل على ثقة، وتزداد جاذبية فتح الأسواق.

تنظيم المعرض في محافظات الجمهورية

وأشار إلى أن المعرض يجرى تنظيمه في العديد من محافظات الجمهورية، وأصبح له رواجا كبيرًا بين المواطنين، كما أن حركة التسويق اكتسبت أهمية كبيرة: «كل عام يزداد عدد العارضين في المعرض والزائرين أيضا».

قيمة مضافة للاقتصاد المصري

وأوضح مصطفى بدرة، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتوفر فرص عمل كثيرة، ما يكون له بعدا اجتماعيا كبيرا، مشددًا على أن الدولة في احتياج لمشروعات اقتصادية، وبالتالي فإنه دون دعم الدولة للمصنعين لا يمكن أن تنجح هذه المشروعات.