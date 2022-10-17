الكاتب يسري الفخراني يكشف عن دراما الموسم الشتوي بـ«المتحدة»

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ملامح موسم الدراما الشتوي، بقنوات الشركة، والمُقرر عرضها، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

ويأتي مسلسل «الضاحك الباكي» للمخرج محمد فاضل، وبطولة الفنان عمرو عبدالجليل، على رأس الأعمال المنتظر عرضها على قناة cbc خلال الفترة المقبلة، نظراً لتعرض أحداثه إلى السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني.

وتتناول أحداث «الضاحك الباكي» لقصة حياة الفنان الراحل نجيب الراحل، مستعرضاً مراحل طفولته، مروراً بتوهجه فنياً وفترة الحياة السياسية التي عاشها على مدار سنوات عمره، وأبرزها ثورة 1919.

أبطال مسلسل الضاحك الباكي

ويشارك في بطولة «الضاحك الباكي» عمرو عبدالجليل، ورزان مغربي، ومحمد سليمان، ومصطفى شوقي، وفردوس عبدالحميد، وهاجر الشرنوبي، ومحمد صلاح أدم، وأحمد علي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، الذي يعود للساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من 10 أعوام.

وكشف الكاتب يسري الفخراني عن الملصق الدعائي لمسلسل «بيت فرح»، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى قنوات «المتحدة» قريبًا.

طبيعة أحداث مسلسل بيت فرح

وتتناول أحداث مسلسل «بيت فرح» في 20 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة داليا مصطفى، من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث مسلسل «بيت فرح» في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.