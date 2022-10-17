أسعار الكتاكيت اليوم في مصر.. تبدأ من جنيه

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الكساد في سوق وأسعار الكتاكيت اليوم في مصر.

واستعرض عبدالعزيز، في حديثه لـ«الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر كما يلي:

قال عبدالعزيز، إن هناك عدم إقبال على شراء الكتاكيت اليوم.

وتراوح أسعار الكتاكيت اليوم في مصر بين جنيه وجنيه ونصف.

مشاريع تربية الدواجن

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، حيث يفكر الكثير من الأفراد في إدارة مشاريع لـ تربية الدواجن وتحقيق مكاسب منها، نظرا لاتجاه العديد من الأشخاص إلى شراء اللحوم البيضاء لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

أسعار الدواجن

وجاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية وسلاسل المحال التجارية، كما يلي:

- وصل سعر شاورما الدجاج إلى 110 جنيهات.

- جاء سعر برجر الدجاج بـ100 جنيه.

- فراخ شيش بسعر يصل إلى 119 جنيها.

- كفتة فراخ بسعر يصل إلى 94 جنيها.

- صدور فراخ بالعظم بسعر يصل إلى 95 جنيها.

- البانيه فريش بسعر يصل إلى 100 جنيه.

- ووصل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري إلى 51 جنيها.

- سعر الفرخة الكاملة المتبلة يصل إلى 65 جنيها.

- بينما يصل سعر دبابيس دجاج متبلة إلى 60 جنيها.

- سعر أجنحة دجاج تندوري وصل إلى 35 جنيها.