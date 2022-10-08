تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر الكتكوت الأبيض سجل استقرارًا دون تغيير منذ عدة أيام.

وكشف «السيد»، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل أسعار الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض، وفق عبدالعزيز السيد، بين 5.25 و5.5 جنيه.

- تراوح الكتكوت الساسو بين 4.50 و4.75 جنيه.

- بلغ كيلو الأمهات البيضاء 25 جنيهًا.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت

وتراوحت أسعار الدواجن بين 32 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.

سجلت أسعار الدواجن نحو 34 جنيهًا في المزارع، ويتراوح سعره للمستهلك بين 38 و40 جنيهًا.

- وصلت الفراخ البيضاء إلى سعر 24 جنيهًا للكيلو.

وجاءت الأسعار وفق جولة أجرتها «الوطن»، داخل الأسواق المحلية، كما يلي:

- تراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء بين 35 و36 جنيهًا.

- وصل سعر الأجنحة إلى نحو 28 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 38 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر الدواجن البلدي بين 49 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر بيع كيلو صدور الدواجن بين 46 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه للكيلو بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر القوانص والكبدة 36 و40 جنيها.

أسعار الدواجن داخل المحالات

كما سجلت أسعار الدواجن داخل المحالات التجارية الكبرى استقرارا دون تغيير، كما يلي:

- وصل سعر كيلو الفراخ الطازجة وزن 2 كيلو وصلت إلى نحو 85 جنيهًا.

- كما وصل سعر بيع الفرخة البلدي ذات وزن 2 كيلو إلى 125 جنيهًا.

- وتراوح سعر البانيه اليوم السبت في بعض المحال التجارية بين 95 و110 جنيهات.