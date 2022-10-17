أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 17-10-2022 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بكافة مشتقاتها استقرارا في الأسواق المحلية، والتي لاقت إقبالا كبيرا في عمليات الشراء لانخفاض أسعارها مقارنًا بالأسماك واللحوم الحمراء، وتحديدًا اللحوم البيضاء التي تخرج من مشتقات الدواجن كالصدور والبانيه والكبدة والأوراك، وغيرها التي تمثل أهمية على مائدة.

ومن منطلق بحث الكثير عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، في الأسواق المحلية باعتبارها من أهم الأطعمة الغنية بالبروتين، فيما يلي، نستعرض أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية وفق جولة «الوطن»، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

وصل سعر شاورما الدجاج إلى 110 جنيهات، برجر دجاج بسعر 100 جنيه، فراخ شيش بسعر 119 جنيها، كفتة فراخ بسعر 94 جنيها، صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها، والبانيه فريش 100 جنيه، هكذا سجلت سعر الدواجن البيضاء في سلاسل المحلات التجارية الكبرى.

ووصل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري إلى سعر 51 جنيها، سعر الفرخة الكاملة المتبلة بسعر 65 جنيها، سعر دبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها، سعر أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها، سعر دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات اليوم.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم

واستقر الكتكوت الأبيض عمر يوم سعر 4.5 جنيه، الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات، الكتكوت الساسو عمر يوم 6 جنيهات، الكتكوت الأبيض عمر يوم 7 جنيهات، الكتكوت الفيومي 5 جنيهات، هكذا جاءت أسعار الكتاكيت اليوم.

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

وأخيرا استقر سعر فرخ البط عمر يوم بـ15 جنيهًا، وفرخ البط الفرنساوي بسعر 24 جنيهًا، والبط المسكوفي سعرها 47 جنيها، والبط المولار بسعر 31 جنيها.