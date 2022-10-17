الرئيس الجزائري يدعو الشعب للالتفاف حول مشروع التجديد الوطني والتوجه نحو المستقبل

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، كلمة لشعبه في ذكرى مجزرة باريس، داعيا الشعب إلى الالتفاف حول مشروع التجديد الوطني والتوجه نحو المستقبل.

استرجاع المآسي

ونقلت جريدة الشروق الجزائرية رسالة الرئيس التي قال فيها: «تحل علينا ذكرى يوم الهجرة المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، لنسترجع فيها مآسي وعبر تلك المجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم قبل ستين عاما في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجرانا لبلدهم ولا ابتعادا عن آلام وآمال أبناءِ وطنهم».

وأوضح تبون، أن شهداء المجزرة التي وقعت في عام 1961 التحقوا برواد الحرية الذين عملوا على التخلص من الظلم الاستعماري بداية من مجازر 8 مايو 1945 ثم قوافل الشهداء بثورة التحرير المجيدة الذين ضربوا مثلا رائعا في الإيثار وحب الوطن.

الشهداء صنعوا مجد الأمة

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الشهداء صنعوا مجد الأمة ورفعوا راية الكرامة والحرية في البلد الذي كان قدره أن يظل شامخا، متوجها بالوقوف دقيقة صمت بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، والمدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية، وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية، على أرواح شهداء مجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس.