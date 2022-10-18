«القومي للبحوث»: مصر خالية من أي متحورات فيروسية جديدة.. ولم نرصد XBB

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالقومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر خالية من أي متحورات جديدة وذلك وفقا لعملية الرصد لحركة فيروس كورونا كوفيد 19، وأنه حتى الآن لم يتم رصد متحور xbb، موضحا أنها طفرة ليست جديدة وأن الشائع في مصر وغالبية الدول هو طفرات ab4, ab5 لسلالة أوميكرون وأنه لم يتم رصد أي طفرات أو متحورات جديدة، مشيرا إلى أن هناك مشتقات عديدة منهم ولكن دون خطورة، ومعدلات تكاثرهم قليلة جدا بخلاف الطفرتين.

لم يتم رصد متحور جديد

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالقومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم الإعلان عن أي متحور جديد رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن ما يُثار حول xbb، ليس منتشرا بالصورة التي كانت بها السلالات القديمة، وأنها موجودة في عدد بسيط جدا وليست منتشرة، مؤكدا أن هناك رصدا تاما لأي متغيرات أو أوضاع تتعلق لكورونا.

وناشد علي المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 وضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض.