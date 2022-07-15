رصد متحور جديد لفيروس كورونا في 3 ولايات أمريكية

في تطور جديد من تطورات فيروس كورونا في العالم، حذر علماء في الولايات المتحدة الأمريكية من متحور جديد للفيروس وهو يشبه متحور «أوميكرون».

متحور 2.75 BA

ووفقًا لما أعلنته السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المتحور تحت اسم «2.75 BA»، وتم رصده في 3 ولايات على الأقل وهي واشنطن وإلينوي وكاليفورنيا استنادًا لما أفادت به مؤسسة «هيليكس» التي تراقب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

متحور جديد في 7 ولايات

وفي سياق آخر، قال البروفيسور راج راجنارايانان، الأستاذ بمعهد نيويورك للتكنولوجيا إنه رصد وجود متحور جديد في 7 ولايات أمريكية، إلا أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم تصنف بعد هذا المتحور ضمن ما تم رصده من متحورات فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية إلى أن غالبية حالات الإصابة بهذا المتحور وقعت بالفعل في دولة الهند.