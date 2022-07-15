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محمود مسلم

رصد متحور جديد لفيروس كورونا في 3 ولايات أمريكية

كتب:

محمد الليثي
12:04 م | الجمعة 15 يوليو 2022
كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

في تطور جديد من تطورات فيروس كورونا في العالم، حذر علماء في الولايات المتحدة الأمريكية من متحور جديد للفيروس وهو يشبه متحور «أوميكرون».

متحور 2.75 BA

ووفقًا لما أعلنته السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المتحور تحت اسم «2.75 BA»، وتم رصده في 3 ولايات على الأقل وهي واشنطن وإلينوي وكاليفورنيا استنادًا لما أفادت به مؤسسة «هيليكس» التي تراقب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. 

متحور جديد في 7 ولايات

وفي سياق آخر، قال البروفيسور راج راجنارايانان، الأستاذ بمعهد نيويورك للتكنولوجيا إنه رصد وجود متحور جديد في 7 ولايات أمريكية، إلا أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم تصنف بعد هذا المتحور ضمن ما تم رصده من متحورات فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية إلى أن غالبية حالات الإصابة بهذا المتحور وقعت بالفعل في دولة الهند. 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011