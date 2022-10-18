 الهيئة العامة لتعاونيات البناء: تجربة مصر في الإسكان تدرس في مختلف بلاد العالم

قال اللواء دكتور حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن مؤتمر مجلس التعاونيات الأفارقة يعقد لأول مرة في مصر برعاية الرئيس السيسي، مع توجيهات واضحة بالتعامل مع الملف الأفريقي والعلاقات الاقتصادية بمنتهى التعاون والاهتمام خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عملت بشكل مكثف مع حلف التعاون الأفريقي، وفي العام الماضي حصلت على المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان والرئاسة الدائمة لحلف التعاونيات الدولي في شمال أفريقيا.

مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

وأوضح «مصطفى» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على فضائية «الحياة»، أن مؤتمر اليوم أسفر بالتصويت لصالح مصر على الاستضافة بعد اثبات قدرتها على استضافه العديد من الفعاليات الافريقية، مشيرا إلى أن المؤتمر تضمن مجموعة من الفعاليات ومنها الاحتفال برئاسة مصر لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة وتسلم الراية من السفير النيجري، وذلك عرفانا بجهود مصر في الإسكان خلال الفترة الماضية والتي أصبحت تدرس في الكثير من دول العالم.

أول برنامج تأهيلي أفريقي لقيادات الإسكان التعاوني

وأشار اللواء دكتور حسام الدين مصطفى إلى أن المؤتمر الدولي الرابع للاسكان التعاوني يعقد على هامش المؤتمر الرئيسي، بجانب أول برنامج تأهيلي أفريقي لتأهيل قيادات الإسكان التعاوني على مستوى القارة، ومعرض كبير بمشاركة الدول الأفريقية والعربية لاستعراض جهود الشركات المصرية، موضحا أن الشركات المصرية تستخدم أعلى مستوى من التقنيات والإمكانيات التكنولوجية في قطاع البناء.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن الجلسة الافتتاحية عقدت بحضور 365 ضيفا أفريقيا وتضمنت استعراض التعاون في مختلف مناحي الحياة من صحة وسياحة وتعليم وإسكان وبناء وإعمار.