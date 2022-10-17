السيطرة على حريق شقة سكنية دون خسائر بالجيزة

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية دون خسائر بشرية، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالحريق

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق برئاسة العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب داخل عقار مكون من 8 طوابق بعد الأرضي، والدور مكون من شقتين.

ماس كهربائي

وتبلغ مساحة الشقة التى نشب بداخلها الحريق في الطابق الثالث 150 مترا مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وسبب نشوب الحريق في الصالة نتيجة ماس كهربائي بمقبس شاشة تلفزيون امتد للمطبخ، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق، وتبين عدم تواجد أحد بالشقة وقت الحريق.

وبمواجهة مالك الشقة مهندس ميكانيكا بإحدى الشركات لم يتهم أحد بشيء أو يشتبه في الحريق جنائيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.