3 قتلى و15 مصابا في حادث تحطم طائرة عسكرية روسية بمدينة ييسك

كشفت وزارة الطوارئ الروسية عن مقتل 3 أشخاص عقب تحطم طائرة عسكرية من طراز سو-34 في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار، ونقل 15 مصابا إلى المستشفى بينهم 8 في حالة خطيرة.

سبب سقوط الطائرة الروسية

وكشفت الوزارة في بيانها الذي نقله موقع روسيا اليوم، عن أسباب تحطم الطائرة التي تعود إلى اشتعال أحد المحركات خلال عملية الإقلاع، وقفز طاقم الطائرة بالمظلات قبل السقوط.

شهادة أفراد كانوا في محيط الحادثة

وذكر شهود عيان للموقع الإخباري، أن الطائرة سقطت على مبنى سكني وسط تحرك سيارات الإسعاف والإطفاء وطائرات المساعدة، ونقلت وزارة الطوارئ الناجين إلى أماكن آمنة خاصة عقب تضرر 15 شقة.

قرار عاجل لبوتين بعد تحطم الطائرة

بدوره، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، بيانا، وجّه خلاله تعليمات إلى وزيري حالات الطوارئ والصحة بالتوجه إلى المدينة لمتابعة حالة المصابين، وبدأ المدعي العام التحقيق في حقيقة أسباب تحطم الطائرة.