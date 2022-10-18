أحمد دياب: ملف عودة الجمهور في مقدمة أولوياتنا للموسم الجديد

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إنّ بطولة الدوري المصري في نسختها الرابعة والستين ستنطلق غدًا الثلاثاء، موضحًا: «نتمناها بطولة تنافسية كبيرة، وروح رياضية من الجمهور، ونسير بخطى ثابتة في ملف عودة الجمهور».

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، أن الدور الأول سيبدأ بـ6 آلاف متفرج في كل مباراة، ونتمناها بطولة قوية تليق بالأندية المصرية والكرة المصرية: «نعمل على كل الملفات، حيث جرى انتخاب الرابطة في أول الموسم الماضي، ونعمل على توجيه الدوري المصري إلى المكانة التي تستحقها مصر، بحيث يكون الأول عربيا وأفريقيا».

وتابع رئيس رابطة الأندية المحترفة: «نعمل في ملفات الاستادات والشكل التنظيمي لجدول المسابقة والحقوق التسويقية وعودة الجمهور والبث وشكل إذاعة المباريات ونسعى إلى تقديم موسم يليق بالكرة المصرية».

عدد الجمهور في الموسم الماضي

وأردف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: «في الموسم الماضي كان هناك 2000 مشجع يحضرون كل مباراة وزادوا في الدور الثاني إلى 5000 مشجع، وتمت الزيادة إلى 6000 متفرج، وننادي الجمهور المصري بدعم أنديته وأن يكون قوة دافعة للاعبيه مع احترام المنافس ونبذ أي تعصب».

الكرة رياضة.. والروح الرياضية أهم ما في المنافسة

وشدد على أن الكرة رياضة، والأهم في المنافسة هو الروح الرياضية: «كلنا ثقة في الجمهور المصري بأنه سيظهر الشكل الذي يليق بمصر»، كما تطرق إلى ملف الحكام الأجانب في مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تابعة للاتحاد المصري وليس رابطة الأندية، وهناك تنسيق بين الرابطة والاتحاد.