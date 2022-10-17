«البحوث الفلكية»: الأربعاء 26 أكتوبر غرة شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريا

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الآخر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 50 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيـع الأول 1444هـ الموافق 25/10/2022م يوم الرؤية.

الهلال الجديد

وأضاف في بيان له، أنه يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 – 6 دقائق). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة)، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس.

غرة ربيع الآخر

وأكد أنه تكون غرة شهر ربيع الآخر 1444 هـ فلكياً يوم الأربعاء 26/10/2022م. ( وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-وضع وشكل الهلال على الأفق الغربي بعد غروب الشمس في مدينة القاهرة (يوم الرؤية).