حياة «أليمة» أصبحت «كريمة» في منشأة فؤاد.. عشش الصفيح بقت عمارات

أصبح حلم توفير سكن ملائم و«حياة كريمة» حقيقة في الجمهورية الجديدة، في ظل تحركات القيادة السياسية لتنفيذ مخططات التطوير بكل قرى وربوع مصر، وكانت محافظة كفر الشيخ شاهدة على ذلك التطوير في منشأة فؤاد، حيث تم استبدالها بعمارات سكنية جديدة، المشروع تم تنفيذه علي مساحة 4000 متر مربع بتكلفة 12 مليون جنيه، بحسب تصريحات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لـ«الوطن»، حيث تم إنشاء 5 عمارات بإجمالي 112 وحدة سكنية.

سكن آمن ومتميز

«إبراهيم علي»، من سكان عمارات منشأة فؤاد الجديدة، بغرب مدينة كفر الشيخ، قال لـ«الوطن»، «كنا نعيش في بيوت بسيطة ومتواضعة بمنطقة عزبة الصفيح الملاصقة لشريط السكة الحديد بشرق مدينة كفر الشيخ، وكنا نعاني بها، حيث كانت تمر القطارات بجوار بيوتنا الصغيرة التي كان أغلبها من الصفيح والخشب».

«إبراهيم» أضاف أن الأسر كانت تعيش حياة قاسية لسنوات في محافظة كفر الشيخ، حتى تحرك الرئيس السيسي بمشروعات التنمية وتوفير سكن آمن و«حياة كريمة»، فتم تسليمنا وحدات سكنية.

نقلة نوعية كبيرة

«محمد زغلول»، من سكان عمارات إسكان مدينة الحامول، قال: «اللي حصل لينا كان نقلة كبيرة، كنا بنسكن في إسكان متواضع وأصبحنا نقيم بالعمارات»، مشيراً إلى أن الدولة ومحافظ الإقليم قد بذلوا مجهودا كبيرا لنصبح في سكن آمن ومتميز، شكراً للرئيس السيسي الذي يشعر بالبسطاء.