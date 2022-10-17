تحويل بقايا الطعام إلى غاز وسماد حيوي.. مشروع أخضر لمحافظة القاهرة

فاز مشروع بعنوان «تحويل بواقي الطعام إلى طاقة نقية»، التابع لمحافظة القاهرة في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وقالت إيناس هشام عبد المعبود، القائمة على المشروع، إنه يعتمد على جهاز مبتكر وهو عبارة عن نظام لامركزي ومغلق يتم التحكم فيه عن بُعد ويسمح بتحويل النفايات العضوية وبقايا الطعام إلى غاز حيوي وسماد من خلال عملية تحليل بيولوجي بسيطة وطبيعية، على عكس الوقود أو الغاز الأحفوري.

واشارت إلى أن الغاز الحيوي يعد مادة طبيعية ليس لها تأثير على الأوزون أو المطر الحمضي وهو أكثر أمانًا للبيئة ويمكن استخدامه على الفور كغاز للطبخ وهو من مصادر الطاقة المستدامة، علاوة على أن الأسمدة الحيوية المنتجة لدينا كمنتج ثانوي من عملية التخمر هي بديل شرعي للأسمدة شائعة الاستخدام لزراعة نباتات صحية عضوية أكثر فائدة لصحة الإنسان ومفيدة للتربة وتمنع تدهورها وتقلل المياه المستخدمة في الري.

التحكم عن بعد في الجهاز

وأضافت إيناس لـ «الوطن»: «يكمن الابتكار في تكنولوجيا التحكم عن بُعد في الجهاز وفي التحكم بالكميات المنتجة والقدرة على التتبع ودمج الذكاء الاصطناعي للحرص على الأمان، بالإضافة للطرق المبتكرة في التكنولوجيا الحيوية فيما يخص معالجة المخلفات العضوية بناء على النوع و الكمية مع أنظمة بكتيرية متنوعة ومختلفة ويكمن الابداع في النظام الذي نقدمه من حيث تنوع التصاميم واختلاف الأحجام لتناسب العملاء المستهدفين ونوع المخلفات العضوية وكمياتها فهناك تصميم لمصانع الإنتاج الغذائي وتصاميم للمطاعم والفنادق وأخرى للمزارع والمنازل.

استهداف المطاعم والفنادق

وتابعت: «في البداية استهدفنا المطاعم والفنادق خاصة داخل المدن الكبيرة مثل مدينة القاهرة لأنها تنتج مخلفات عضوية بكميات كبيرة وتتحول لمشكلة داخل المدينة ولا توجد مؤسسات تعمل على تدويرها، فضلا عن احتياج تلك المنشآت للغاز بكميات كبيرة، وتستخدم بعض هذه المنشآت اطلالتها على النيل للتخلص من هذه النفايات لتقليل التكلفة التي عادة ما تكون عالية ومرهقة، وهذا يؤدي إلى تلوث البيئة، وزيادة الغازات الدفيئة، والمساهمة في زيادة الاحتباس الحراري، وبالتالي يؤثر على تغير المناخ، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل صحية للقاطنين بالقرب من تلك المناطق».

مزايا جهاز تحويل مخلفات الطعام إلى غاز

وفيما يتعلق بالحلول والايجابيات التي يوفرها جهاز X Pure power من حلول تساعد الدولة، أوضحت أن من بين الفوائد في تحويل بقايا الأكل إلى غاز أو سماد هي توفير النفقات العالية للتخلص من النفايات العضوية بطريقة سليمة داخل المكبات المخصصة لها في المدن الكبيرة، كما يساهم المشروع في توفير نفقات المعالجة البيئية للمخلفات على الدولة، وتوفير العملة الصعبة للدولة من خلال توفير استهلاك الغاز داخل المطابخ أو الطاقة داخل المؤسسات والاستثمار في الطاقة المتجددة.

ومن مزايا مشروع تحويل مخلفات الطعام إلى غاز، أشارت إلى توفير حل لمشاكل أسطوانة الغاز وللاستهلاك العالي للغاز وتوفير بديل أكثر أمانًا وصديق للبيئة، وتوفير تكاليف إنتاج الأسمدة العضوية ومعالجة التربة وتقليل استهلاك المياه في الزراعة، وخلق قطاع خاص لصناعة جديدة يمكن أن تتحول في المستقبل لأحد أهم الصناعة التصديرية للبلاد، والمساهمة في دعم وتطوير البحث العلمي والتطوير الصناعي والتكنولوجي في مجال البيئة، وتمنت أن تكون الخطوة المقبلة الحصول على براءة اختراع لهذا الجهاز حتى يمكن تطويره والاستفادة منه قدر المستطاع.