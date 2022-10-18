تفاصيل ضبط 43 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بكرداسة

تمكنت الحملات التموينية بالجيزة من ضبط 43 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بكرداسة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخزن مواد غذائية بدون ترخيص

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مباحث التموين يفيد بقيام صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص يبلغ من العمر 41 عامًا بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية دقيق فاخر وسكر وأرز وملح ومكرونة مجهولة المصدر وبدون فواتير وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان.

وعقب انتقال رجال الشرطة وبتفتيش المطعم عثر بداخله على 200 جوال معبأ سكر مبلور زنة الواحد 50 كجم و900 باكتة معبأ ملح الخير سعة الواحدة 20 كيس زنة الكيس 270 جراما و300 جوال معبأ نشا ذرة زنة الواحد 25 كجم، 140 جوال معبأ دقیق فاخر استخراج 72% زنة الواحدة 50 كجم، 1300 شيكارة معبأة مكرونة زنة الواحدة 10 كجم 75 شيكارة معبأ أرز زنة الواحدة 10 كيلو وإجمالي المضبوطات 43 طـنا و110 كيلو جرام.