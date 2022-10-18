يوسف الحسيني يُشيد بمبادرة «المتحدة» للتوعية بمخاطر الإدمان: بداية للقضاء على الظاهرة

أعرب الإعلامي يوسف الحسيني، عن سعادته البالغة بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، إذ ذكر أن تلك الحملة تأتي إيمانا من الشركة بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

توعية الأسر بشكل علمي بمخاطر الإدمان

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديم برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع بشكل عام، لذا يجري استخدام كل وسائل الإعلام لتوعية الأسر بشكل علمي بمخاطر الإدمان، موضحًا أن الحملة تعلمنا كيفية التعامل مع المدمن بشكل علمي رغم أنه دائما ما يكون حويطًا ويسعى كي يخفي نفسه.

المتحدة تولي القضايا المجتمعية أولوية قصوى

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال حملتها تعلمنا وسائل العلاج المختلفة، ومنع أي شخص من الذهاب في هذا الاتجاه، وتوعية الأجيال الجديدة بخطورة المخدرات، وأن الإدمان يتسبب في تدمير الأسرة بأكملها، لافتا إلى أن الشركة تولي القضايا المجتمعية أولوية قصوى، وترى أن لديها مسؤولية ضخمة تجاه المجتمع.