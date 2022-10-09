أحمد السقا يحصد جائزة أفضل ممثل سينما عن «العنكبوت» بمهرجان القنوات الفضائية

حصد أحمد السقا، جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم «العنكبوت» بمهرجان القنوات الفضائية، إذ يستعد لتسلم جائزته في الحفل المقرر إقامته السبت الموافق 22 أكتوبر الجاري، بأحد فنادق التجمع الخامس، ويأتي حصده لهذه الجائزة، استمرارا للنجاحات التى يحقهها مؤخرا.

وعرض فيلم العنكبوت فى السينمات خلال موسم عيد الفطر هذا العام، وشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أحمد السقا

وفي سياق آخر، قرر النجم أحمد السقا تأجيل تصوير مسلسله الجديد «وزن الريشة» المكون من 8 حلقات، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، لاسيما أنه تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان المقبل، وهذا العمل ضخم ويحتاج إلى تفرغ تام، وتحضيرات كبيرة، ومن المقرر أن يعلن السقا عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

استعدادات السقا

مسلسل «وزن الريشة»، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، و يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي ملئ بالمفاجآت، وشهدت الأسابيع الماضية، ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة العمل وعلى رأسهم غادة عادل وشريف سلامة وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

وينتظر السقا، عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ويشارك في بطولته دياب، نيللي كريم، شريف منير، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.