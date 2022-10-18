بعد مرور 4 سنوات.. أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال

تراجعت السلطات الأسترالية عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية،«بيني وونج»، إن «القدس المحتلة» قضية وضع نهائي يجب أن تحل كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

«وونج»: سفارة أستراليا ستظل في «تل أبيب»

وفي عام 2018، اعترفت حكومة سكوت موريسون السابقة، رسميا بالقدس الغربية عاصمة لـ«إسرائيل». وأكدت وونج، أن سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في «تل أبيب» وستظل هناك، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن موقع وزارة الخارجية الأسترالية، حذف تصريحات لرئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، بشأن الاعتراف بالفقدس الغربية عاصمة لـ«إسرائيل».

وزيرة الخارجية: أستراليا لن تؤيد نهجاً يقوض حل الدولتين

وأضافت «وونج»، أن «كانبيرا» ملتزمة بحل الدولتين، وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، أن بلادها لن تؤيد نهجاً يقوض هذا الاحتمال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ميدانيا، أصيب 5 صحفيين مساء امس الاثنين، في اعتدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على طاقم «تلفزيون فلسطين»، غرب «نابلس» شمال الضفة الغربية، فيما نكل مستوطنون إسرائيليون، برفقة جنود الاحتلال الإسرائيلي، بـ 7 شبان فلسطينيين بعد احتجازهم قرب «مستوطنة حلميش» شمال غربي «رام الله» بالضفة الغربية، ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وهاجم مستوطنون آخرون، مركبات الفلسطينيين قرب «قرية الطيبة» شمال شرقي المحافظة، فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي لبلدة «عين سينيا» شمال «رام الله».