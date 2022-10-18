عزت إبراهيم: الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر لوقت طويل

توقع الكاتب الصحفي الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لوقت طويل، لافتًا لوجود تصعيد كبير من الجانب الروسي بعد ضرب جسر شبه جزيرة القرم، وتصور الجانب الأوروبي والأمريكي ضرورة أن تحرز أوكرانيا تقدما سريعا على الأرض حتى مطلع نوفمبر على أن يكون هذا التقدم على حساب إمكانية أن تستطيع روسيا التعبئة ونشر روسيا لقوات جديدة.

روسيا أرسلت 16 ألف مقاتل لجبهة القتال

وتحدث إبراهيم خلال لقائه مع برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر فضائية «إكسترا نيوز» عن حالة القوات الروسية، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا روسيًا في خركيف ومحاصرة القوات الروسية في خيرسون، مشيرًا إلى أن روسيا أرسلت 16 ألف مقاتل لجبهة القتال.

وأشار إلى أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن وصول فصل الشتاء في أوكرانيا وأن المجنزرات الروسية ستهدأ خلال فترة الشتاء حيث لن يمكنها اقتحام ميادين القتال بسرعة كبيرة.