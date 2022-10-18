أستاذ علوم سياسية: هناك استفزازات لروسيا لإجبارها على استخدام النووي

اعتبرت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نوفمبر وديسمبر سيكونان شهري الحسم في الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعة حدوث تصعيدات كبيرة، مدللة على ذلك بتعبئة 220 ألف مقاتل، لافتة إلى أنه تم نقل 17 ألف مقاتل للجبهة والباقي يخضع للتدريب وينتظر في الوحدات العسكرية.

هناك استفزازات لروسيا لاستخدام السلاح النووي

وأوضحت خلال لقائه مع برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن روسيا تتعرض لاستفزازات لاستخدام السلاح النووي، ضاربة المثل بالعمليات الإرهابية التي تتعرض لها روسيا ومنها تفجير جسر القرم وأن ذلك يستفز روسيا على استخدام السلاح النووي، مؤكدة أن هذه الاستفزازات كانت متوقعة وأن التعبئة الجزئية كانت قبل حادث تفجير جسر القرم وليس بعده.

وأشارت إلى أن روسيا لا تواجه أوكرانيا وحدها ولكنها تواجه حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدة أنه لو هُزمت أوكرانيا هُزم الناتو، لافتة إلى أن الناتو قدم 35 مليار دولار دعما لأوكرانيا منها 17 مليار من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذه المبالغ تعتبر ميزانية تسليح دول كبيرة.