7 قرارات جديدة لمحافظ جنوب سيناء استعدادًا لقمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ قمة المناخ بشرم الشيخ نقطة فارقة في تاريخ المحافظة، لافتًا إلى إعلان حالة الطوارئ في الجهاز التنفيذي، والمديريات والإدارات في إطار الاستعداد لقمة المناخ نوفمبر المقبل.

قرارات جديدة لتنظيم عمل الجهاز التنفيذي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أصدر عدة قرارات جديدة لتنظيم عمل الجهاز التنفيذي قبل وأثناء انطلاق قمة المناخ المقرر عقدها الشهر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن القرارات تنظيمية بالدرجة الأولى لأن الحدث العالمي تستضيفه المدينة لأول مرة في تاريخها ولابد أن تظهر المدينة بشكل يتناسب مع هذا الحدث.

إلغاء الإجازات في كل القطاعات

ووفقا لمحافظ جنوب سيناء تمثلت القرارات في الآتي:

1- ندب عدد من نواب رؤساء المدن والعاملين في الجهاز التنفيذي لمدينة شرم الشيخ بداية من اليوم.

2- إلغاء الإجازات في كل القطاعات بالمحافظة حتى انتهاء القمة 27.

3- تشكيل غرفة عمليات مركزية بشرم الشيخ للربط مع غرفة عمليات المحافظة.

4- مراجعة خطط حماية شرم الشيخ من أخطار السيول.

5- توفير مخزون من السلع الاستراتيجية والتموينية، بالإضافة إلى توفير وقود داخل المحطات.

6- تكليف الدكتور جبريل فتيح مساعد المحافظ بإنشاء لجان من الشباب بمشاركة مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة.

7- تكليف مدير عام الثقافة بإقامة حفلات فنية وعروض في ميادين ومسارح شرم الشيخ.