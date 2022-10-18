شركة اللوحات المؤمنة: وردية عمل واحدة بالمصنع تكفي احتياجات مصر

أكد اللواء إيهاب فكري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المؤمنة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن الشركة تقرر إنشاءها خلال عامين مشيرًا إلى أنه لم يعد من المقبول استيراد اللوحات المرورية من الخارج..

اللوحات الجديدة طبقا لمواصفات وزارة الداخلية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مصر كانت تستورد لوحات معدنية بمبالغ كبيرة وبالعملة الصعبة لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء الشركة هو توفير العملة الصعبة مشيرًا إلى توافر الإمكانات البشرية والعقول المدربة فضلا عن الاستعانة بالتكنولوجيا الألمانية.

وأشار أن الشركة تعمل وفقًا للمواصفات التي تحددها وزارة الداخلية، مثل المقاسات والعلامات المطلوبة لتأمين اللوحة والأبعاد والألوان مؤكدًا أنها لوحة مؤمنة بخمس علامات تأمينية.

5 وسائل لتأمين اللوحات المرورية

وكشف أن تأمين اللوحات المرورية يتم من خلال نسر محفور بالليزر في منتصف اللوحة وشريط لامع في منتصف اللوحة «هولوجرام» به وحده 15علامة تأمينية، وعلامة مائية مدون بها اسم مصر وEGYPT ومكتوب على الأرقام والحروف جمهورية مصر العربية باللون الأبيض وختم على ظهر اللوحة مكتوب فيه اسم الشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج مشددًا على أن هذه العلامات يصعب تزويرها.

وأشار إلى أن وردية واحدة ستلبي احتياجات وزارة الداخلية بالكامل وأن المصنع يمكنه العمل 3 ورديات لافتًا إلى إمكانية استغلال الورديات الأخرى في التصدير.