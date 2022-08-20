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ضبط طالب يقود سيارة دون لوحات معدنية في حلوان

كتب:

محمد بركات
12:43 م | السبت 20 أغسطس 2022
مرتكب الواقعة

مرتكب الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب يقود سيارة بدون لوحات معدنية، وذات زجاج ملون بالمخالفة للقانون.

وجاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا سير سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة بدون لوحات معدنية ذات زجاج ملون، ومدون على الزجاج الخلفي «عبارة» بالمخالفة للقانون. 

تحديد مالك السيارة وضبطه

وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنه باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المشار إليها تحمل لوحة أمامية فقط، قيادة طالب (مقيم بمنطقة حلوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

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