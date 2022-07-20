بروفة نهائية لتحديد زى موحد لكل العاملين في شرم الشيخ استعدادا لـ cop27

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن شرم الشيخ تتطور كل يوم لتصبح مدينة خضراء قبل انطلاق مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر 2022، بمشاركة 30 ألف زائر من مختلف جنسيات العالم، وأضاف أن شرم الشيخ ستكون واجهة مصر طوال فترة انعقاد المؤتمر.

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ «الوطن» أن كافة القطاعات في شرم الشيخ تتجمل وتتطور لتصبح مستعدة لاستضافة قمة المناخ، ويجري حاليا تحديد زي موحد لكل الفئات العاملة في شرم المدينة قبل انطلاق قمة المناخ.

اختيار الزي الرسمي الموحد للعاملين

وأكد المحافظ أنه استعرض بروفة نهائية لتحديد الزي اليوم، حيث استمع إلى عرض إحدى شركات الأزياء المتخصصة والتي تقدمت بعرض «يونيفورم» لعدد من الفئات العاملة بشرم الشيخ من قادة تنفيذيين وموظفين وجهات خدمية وعمال وسائقي التاكسي والميكروباص وأفراد الأمن وغيرهم من الفئات العاملة بالمدينة، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ، وجري اختيار عدد من الموديلات المقدمة والتي توافر فيها متانة الخامة والألوان المناسبة التي تتواكب مع طبيعة العمل وكذا ملائمتها للطقس، وتنوعت العروض مابين بدل وقمصان وكرافتات وتيشيرتات وأحذية.

استعدادات قمة المناخ

وتابع اللواء خالد فودة قائلا إن مؤتمر المناخ COP 27 أهم حدث عالمي تستضيفه شرم الشيخ خلال هذا العام، بحضور قيادات العالم ووفود رفيعة المستوى من كافة الدول، مشيراً إلى أن الدولة سخرت كل امكانياتها لإنجاح هذا المؤتمر.

وأكمل قائلا أنه لابد من ظهور كافة العاملين بالمحافظة بكافة فئاتهم من قادة وموظفين وممثلين للجهات الخدمية وأفراد الامن وسائقي التاكسي والميكروباص وغيرهم من الفئات بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزوار، وهو ما تعمل عليه المحافظة جاهدة وسيتحقق في أبهى صورة، على أن يشمل الزى شارة الهوية البصرية للمدينة وسيكون هذا الامر من أهم عوامل إنجاح مؤتمر المناخ، كما أكد على استدامة الزى لما بعد المؤتمر.