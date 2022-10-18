كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في مصر، والذي تزايدت عمليات البحث عنه من قبل الراغبين في الاتجاه إلى إقامة مشروعات الدواجن والفراخ البيضاء.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك حالة من الكساد في سوق وسعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء وعدم إقبال على الشراء من قبل الناس والتجار والمربيين.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض وفقا لما قاله عبدالعزيز، كما يلي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر بين جنيه وجنيه ونصف، وفق عبدالعزيز.

أسعار الدواجن

وجاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية وسلاسل المحال التجارية، كالتالي:

- وصل سعر شاورما الدجاج إلى نحو 110 جنيهات.

- وصل سعر برجر الدجاج إلى 100 جنيه.

- كما جاء سعر فراخ شيش بنحو 119 جنيها.

- كفتة فراخ بسعر يصل إلى 94 جنيها.

- صدور فراخ بالعظم بسعر يصل إلى 95 جنيها.

- البانيه فريش بسعر يصل إلى 100 جنيه.

- ووصل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري إلى 51 جنيها.

- سعر الفرخة الكاملة المتبلة وصل إلى 65 جنيها.

- بينما وصل سعر دبابيس دجاج متبلة إلى 60 جنيها.

- سعر أجنحة دجاج تندوري وصل إلى 35 جنيها.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، إن صناعة الدواجن المصرية حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 100%، ويجرى تصدير الكتاكيت للخارج، لافتا إلى وجود تحديات تواجه قطاع صناعة الدواجن، منها وجود بعض الدول الأوروبية ترفض الاستيراد.