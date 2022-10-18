ضبط «مستريحين» متهمين بالنصب على المواطنين في سوهاج خلال 24 ساعة

نجحت جهود ضباط إدارة الأموال العامة على مدار 24 ساعة الماضية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين متهمين بالنصب على المواطنين (مستريحين) بدائرة المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا بورود عدة بلاغات لضباط إدارة الأموال العامة، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال مختلفة بدائرة المحافظة.

ضبط مستريح استولى على أموال 5 أشخاص في سوهاج

وتمكنت مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج لقيامه بأعمال الاحتيال والنصب على المواطنين، والاستيلاء من 5 أشخاص.

وتلقى قسم شرطة طهطا محضرًا محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ «صابر م ع ع» 43 عامًا، عامل، و4 أخرين، يقيمون دائرة قسم طهطا بتضررهم من «م ع م ع» 42 عامًا، عامل ويقيم دائرة القسم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 700.000 جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة البقوليات والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة.

النصب على شخصين آخرين

وفي نفس السياق أوهم عاطل، شخصين بتوفير فرص عمل لهما مقابل مبالغ مالية، واستولى منهما على 200 ألف جنيه.

وتضمن بلاغ المدعو «م د ع م»، 43 عاما، مدرس، وآخر، يقيمان في دائرة المركز، بتضررهما من المدعو «ع م س ع»، 34 عاما، ويقيم في دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما على 200 ألف جنيها بزعم مقدرته على توفي عمل لهما ولذويهما ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهات «على خلاف الحقيقة».

عقب استصدار إذن جهات التحقيق تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة المتوقعة

وأوضح هيثم حامد، المحامي لـ«الوطن» أنه وفقا لقانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة قد تصل لعامين وغرامة، لكل من استولى على أموال الغير دون وجه حق مع تعهد برد الأموال.