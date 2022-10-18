مصرع طفلة سقط من أعلى منزلها في قرية خالد بن الوليد بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها قبل قلبل، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل أسرتها بقرية خالد بن الوليد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بمصرع طفلة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، يفيد وصول جثة هامدة لطفلة في العقد الثاني من العمر، ادعاء سقوطها من أعلى سطح منزل بقرية خالد بن الوليد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ للتحري عن الواقعة.

الطفلة عمرها 11 عاما

بالفحص تبين صحة الواقعة، ووفاة «هاجر جبريل عبدالله» 11 عامًا، مقيمه بمركز بدر، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجار استخراج تصاريح الدفن اللازمة.