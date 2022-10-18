طائرات مسيرة مفخخة.. ماذا تعرف عن «الكاميكازي» التي أمطرت كييف؟

مع حلول الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أمطرت القوات الروسية، العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد، بعشرات الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة مفخخة، أو كما يعرف بالدرونز الانتحارية أو «مسيرات الكاميكازي».

اليابانيون أول من استخدم «الكاميكازي» في الحرب العالمية الثانية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن تاريخ «الكاميكازي» التي استخدمها اليابانيون في هجمات استمرت لمدة سنة حتى انتهت الحرب العالمية الثانية، التي امتدت من سبتمبر 1939 وحتى 1945، والتي رغم مرور أكثر من 7 عقود على انتهاء الحرب، إلا أن الجيوش وآخرها في العملية الروسية في أوكرانيا لاتزال تستخدمها في المعارك.

وتتفق المعلومات التاريخية على أن المرة الأولى التي استعملت فيها الطائرات الانتحارية، كان خلال الحرب العالمية الثانية، في المعارك بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية اليابانية، وفي أكتوبر من عام 1944، استخدمت تلك الخطة الكاميكازية لأول مرة، في معركة «لييتي جولف»، أكبر معركة بحرية في التاريخ، في المحيط الهادئ بالقرب من الفلبين.

«يوكيو سيكي» أبرز انتحاري خلال الحرب العالمية الثانية

كما دخل الكاميكازي الياباني يوكيو سيكي التاريخ كواحد من أبرز الانتحاريين في الحرب العالمية الثانية الذين تمكنوا من إصابة هدفهم بدقة أثناء المعارك بين الولايات المتحدة واليابان، إذ نجح في استهداف حاملة الطائرات يو أس أس سانت لو، وتسبب في غرقها قبالة جزيرة سامار قرب خليج لييتي.

وأدى هذا الهجوم ضربة موجعة للقوات الأمريكية في المحيط، وإضافة لغرق العديد من معداتهم العسكرية، تسبب الكاميكازي يوكيو سيكي في مقتل 113 جنديا من البحرية الأمريكية وفقدان المئات.