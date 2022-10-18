تنبؤات باختفاء فيس بوك بحلول عام 2027.. وخبير: التطبيق يسير نحو الهاوية

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم موقع التواصل الاجتامعي الشهير فيس بوك، إذ أصبح جزءً لا يتجزأ من حياة البشر، لكن هناك تنبؤات باختفاء التطبيق بحلول عام 2027.

«السخاوي»: انتقال الأفراد من الواقع الفعلي إلى الافتراضي بالميتافيرس

وقال أحمد السخاوي، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الميتافيرس هو انتقال الأفراد من الواقع الفعلي إلى الافتراضي مثل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي كفيس بوك إلى الدخول إلى عالم افتراضي يتمثل فيه الفرد بأيقونة أو هيكل أو شكل معين أو أفاتار، ويبدأ الفرد مشاركة الآخرين بعض الأنشطة التي أقوم بها.

اللعب والتعلم وحضور الندوات.. أبرز أنشطة الميتافيرس

وأضاف «السخاوي»، في حوار مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق، وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنّ دخول الأفراد إلى الميتافيرس يمكنهم من ممارسة العديد من الأنشطة كاللعب والتعلم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات، ما يجعل ميتافيرس مشابهة للحياة الواقعية بكل تفاصيلها، مشيرًا إلى وجود تأجير لبعض الأراضي على الميتافيرس والتي تتيح لصاحبها بنائها في مرحلة لاحقة.

تنبؤات باختفاء فيسبوك بحلول 2027

وأوضح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أنّ هناك تنبؤات باختفاء التطبيقات التقليدية مثل فيس بوك بحلول عام 1927، لصالح التطبيقات الحديثة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر بدأ بالتحقق بالفعل، إذ إنّ إدارة المخاطر بدأت بالتصريح قبل تحويلها لشركة ميتا، أنّ تطبيق فيس بوك يسير بوتيرة سريعة نحو الهاوية، وهو ما أفقده الكثير من الأموال.

وسيكون سبب اختفاء فيس بوك، أنّ الأعطال تزيد خسارة التطبيق للأموال، وأشار تقرير سابق، إلى خسارة مارك نحو 70 مليار دولار من ثروته، وهو ما يعادل اقتصاد دولة.