شروط التقديم لقسم المشغولات الصوفية اليدوية لفتيات مطروح

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، منذ قليل، عن فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بقسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية التابع لمدرسة مطروح الفنية بنات بمجموع 200 درجة في الشهادة الإعدادية هذا العام ووضعت مديرية التربية والتعليم شروط للالتحاق بقسم المشغولات للتقديم به.

6 شروط للإلتحاق بقسم المشغولات اليدوية

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية إن المديرية حددت ستة شروط لقبول الالتحاق بقسم المشغولات اليدوية وهى كالآتى:-

- أن يكون الطالبة مصرية الجنسية.

- أن تكون الطالبة من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

- أن تكون الطالبة حاصلًا على مجموع درجات 200 درجة بالشهادة الإعدادية.

- حضور الاختبار الإلكتروني.

- حضور المقابلة الشخصية

- يتم قبول الطالبات الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية .

المستندات المطلوبة للتقديم

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطالبات للتقيم بقسم المشغولات اليدوية مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2022 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية أصل وصور طبق الأصل من شهادة الإبتدائية وشهادة ميلاد الطالبة وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرجة منها.

تقديم الطلبات بالتعليم الفنى

وأشار إلى أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالبة أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية إنطلاقا من يوم الأحد بعد القادم الموافق 17 من الشهر الجاري وحتي يوم الخميس الموافق 28 من ذات الشهر.

يذكر أن مطروح تهتم بالتعليم الفنى بانشاء مدرسة الضبعة النووية وأقسام البترول والزراعة المطرية والمشغولات اليدوية لخلق فرص عمل للشباب طبقا لسوق العمل.