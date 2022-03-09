افتتاح معرض للمشغولات اليدوية لطالبات مطروح للحافظ على التراث البدوي

افتتح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني، وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعي، ودعاء عطية مدير المدرسة، معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات في حي الشروق، أكبر معارض التعليم للحفاظ على التراث والهوية البدوية، والتي تتميز بها مطروح بمنتجاتها من صناعة الكليم والسجاد والحواية المغزولة بالأصواف الطبيعية من صوف الأغنام البرقي، والتي تشتهر بها مطروح وتعد من أجود أنواع الأصواف.

معرض تصنيع المشغولات اليدوية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية، واستمع من مشرفات القسم والطالبات عن كيفية استخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات، كما تفقد أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم.

صباغة وطباعة المشغولات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال زيارته للمعرض، أهمية تعليم المشغولات اليدوية، والاهتمام بها في المدارس الفنية بمطروح لتنمية هذه الصناعات الهامة.

وتابع وكيل الوزارة أعمال قسم الصباغة والطباعة، وكيفية تصميم علم الجمهورية بطرق فنية مبسطة موجهاً التعليم الفني وإدارة المدرسة بالتواصل مع العلاقات العامة وإدارة الوحدة المنتجة لعرضها للبيع بأسعار مخفضة لمدارس المحافظة وجميع المؤسسات الحكومية الأخرى، من خلال مشروع رأس المال وشاهد المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة.

تكريم طالبات ومعلمات مطروح

وكرم وكيل تعليم مطروح مديرة ومعلمات المدرسة، تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات.