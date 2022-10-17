قصواء الخلالي تشيد بملف الوطن «حياة كريمة.. يهمنا الإنسان»

سلطت الإعلامية قصواء الخلالي، الضوء على عدد جريدة الوطن، الصادر غدا الثلاثاء، ويتضمن عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وذلك في حلقة اليوم من برنامجها «في المساء مع قصواء» على قناة CBC.

وأبرزت مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، أبرز ما جاء في الصحيفة: «السيسي يوجِّه بتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الصناعية»، و«حياة كريمة.. يهمنا الإنسان».

ملفات الوطن مهمة في سياق التطور المهني

وأشادت الخلالي، بالملفات والتحقيقات التي طرحتها «الوطن» مؤخرًا، مشددة على أنها شيء مهم جدا في سياق التطور المهني الصحفي.

وجاء في الصفحة الأولى من عدد الثلاثاء:

- «السيسي» يوجِّه بتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الصناعية

- التواصل مع رجال الأعمال الوطنيين وشباب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم في مجال الصناعات الصغيرة

- مراكب جديدة للصيادين ومجمعات زراعية للفلاحين ومشروعات «خياطة ونسيـج» للسيدات في القرى

- «حياة كريمة».. يهمنا الإنسان

- الفرحة باستلام مراكب جديدة.. «زهران»: «عمري ضاع في شغل اليومية».. و«علي»: «المكسب زاد»

وفي الصفحة الثانية:

- «مستقبل وطن» يطالب الحكومة باستراتيجية للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي

- «مسلَّم»: المجتمعات العربية تحتاج للتكاتف في مواجهة أزمة الوعي

- القوات المسلحة تعلن افتتاح مستشفى كلية الطب

- «شرم الشيخ» تستعد لقمة المناخ «COP27» بإعلان حالة الطوارئ

- «حياة كريمة»: ندوات توعوية لإشراك الشباب في فعاليات المبادرة

- «الداخلية»: إحباط تهريب 10 أطنان مخدرات بـ270 مليون جنيه

وفي الصفحة الثالثة:

- مشروعات لدعم الفلاحين والصيادين وتوفير عمل وتدريب للسيدات والشباب بالريف

- حياة كريمة.. تنمية بعلم الوصول